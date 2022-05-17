Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı' tepkisi

17 Mayıs 2022 Salı, 14:58

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'nın yıkımına tepki göstererek, "Siz bu milletin servetini yıkarken kime danıştınız? Seçilmiş belediye başkanına sormadınız siyasetçilerine sormadınız, akademisyenine sormadınız, sivil toplumuna sormadınız. 16 milyona sormadınız. Kime sordunuz?" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"1912’de kurulan, Osmanlı’dan miras alınan, dünyanın ilk 10 havaalanından birini yıkıyorsunuz. İnsan babasının malını bile yıkacak olsa kardeşine, akrabasına, eşine, dostuna danışır. Siz bu milletin servetini yıkarken kime danıştınız? Seçilmiş belediye başkanına sormadınız siyasetçilerine sormadınız, akademisyenine sormadınız, sivil toplumuna sormadınız. 16 milyona sormadınız. Kime sordunuz? Ortak akla başvurmadan, millete sormadan bunca büyük bir milli serveti tahrip eden akıl İstanbul’un kutsallarını da yıkar. Mehmet Akif’in dediği gibi 'Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye’yi desen, iki kazma iki kürek, iki de ırgat gerek. Ancak hadi gel yapalım şunu geri desen, Bir Sinan, bir de Süleyman gerek.' Covid’i bahane edip pistin üstüne hastane yaptınız, içi bomboş.

Atatürk Havalimanı’na özel yapılmış metro yatırımını, Marmaray’ı boşa çıkardınız. Şimdi havalimanını park yapacağım diyorsunuz ama şehrin kuzeyinde tam 136 katı büyüklüğünde bir alanda doğayı, tarımı, ormanı katledip, imara açıyorsunuz. Niyetinizi iyi biliyoruz. İki dozer bir ekskavatörle hayat pahalılığını, işsizliği, geçim derdini unutturmak, milleti tahrik etmek ve kaos yaratmak istiyorsunuz. Ama nafile! Ne kadar çabalarsanız çabalayın millet bu tahriklere gelmeyecek, hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz! Hala bir parça vatan, bir parça millet sevginiz, bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa, durun! Kararı aziz millete bırakın"