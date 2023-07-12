Trabzon Beşikdüzü'nde halka 'balık çiftliği' eziyeti

Yayınlanma: 12.07.2023 - 13:12

Güncelleme: 12.07.2023 - 13:12

Hasan Al / BEŞİKDÜZÜ

Trabzon'da kamuya ait Beşikdüzü Devlet Limanı’ndaki balık çiftliği hem doğaya zarar veriyor hem de halkı bunaltıyor. Kültür balıkçılığı yapan Omega 61 adlı firma, 80 metrekarelik kullanım alanıma rağmen sahili de kullanıyor, halk ise “babasının çiftliği” yorumu yapıyor.

Firmanın işgaliye bedeli ödeyip ödemediği bilinmezken, yakılan naylon torbalar da havayı kirletiyor. Yolu kapatan teknik ekipman yayaların yürümesine engel oluyor. Ortalığı kaplayan koku ise ayrı bir sorun.

"SOYLU'YLA TEHDİT EDİYORLAR"

Bölgede çevre kirliliği had safhada. Küçük tekne sahiplerine de firma yetkililerinin "Süleyman Soylu’yu ararım" diye aba altından sopa gösterdiği ileri sürülüyor. Artık burası balık çiftliği olmaktan çıkmış, balık fabrikasına dönüşmüş durumda.

Beşikdüzü Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Selim Dilli, bu konuda çalmadık kapı bırakmamış. Ancak hiç bir sonuç elde edenemiş. Dilli, "80 metre kare yer kiralayacaklar. Limanın tamamını kullanacaklar. İnsanların yürüyüş yollarını kapatacaklar. Bu kadar aymazlık olmaz" diyor.

AKP DESTEKÇİ, BELEDİYE KARŞI

Beşikdüzü AKP İlçe Başkanı Ahmet Gören, yapılan şikayetlere halkın değil firmanın lehine cevap veriyor: "Orası yürüyüş yolu değil."

AKP eski Milletvekili Salih Cora ise yapılan şikayetleri ne duymuş, ne de görmüş.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, yapılan şikayetlerden oldukça rahatsız. Uzun, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin alanına giriyor. Geçici bir süreyle oraya konuşlandılar. Kaymakamı aradım. Kaldırılmasını rica ettim. Çok kötü bir görüntü veriyor. Kaymakam kaldırılacağına dair söz verdi" dedi