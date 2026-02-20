Trabzon’da 3 kişinin öldürüldüğü 'yayla katliamı' davasında karar çıktı

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A. ve sanığın suça sürüklenen kardeşi A.A. ise tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan video konferans sistemiyle duruşmaya bağlandı. Tutuklu sanık Mehmet A, savunmasında "amacının öldürmek olmadığını ve pişman olduğunu" belirterek, "en hafif cezayla cezalandırılmayı talep ettiğini" söyledi.

Suça sürüklenen çocuk A.A., "Gençliğim burada geçecek benim bir suçum yok" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve "nitelikli hırsızlık" suçundan da 12 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Suça sürüklenen çocuk A.A.'nın ise "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı, bu ceza yaş küçüklüğü nedeniyle 12 yıl 6 ay hapis cezanı indirildi ve takdiri indirim uygulanmadı. Sanık A.A, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına daha sonra yaş küçüklüğü nedeniyle 19 yıl, "nitelikli hırsızlık" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.