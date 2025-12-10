Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzon'da acı olay... Karıştırdığı temizlik malzemeleri canından etti!

Trabzon'da acı olay... Karıştırdığı temizlik malzemeleri canından etti!

10.12.2025 16:02:00
İHA
Ortahisar ilçesinde 3 çocuk annesi ev kadını, evde temizlik yaparken kullandığı temizlik malzemelerinin etkisi ile fenalaşarak hayatını kaybetti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında görev yapan Hakan Katırcı'nın eşi Ümran Katırcı (34), evinde temizlik yaptığı sırada kullandığı temizlik maddelerinin etkisiyle fenalaştı.

İddialara göre Ümran Katırcı; temizlik yaparken kullandığı malzemeleri karıştırdı, ancak bir süre sonra bu kimyasal maddelerden çıkan gazın etkisi ile solunum sorunu yaşamaya başladı. Fenalaşması üzerine eşini arayarak durumu anlatan Ümran Katırcı, eve gelen eşi tarafından baygın halde bulundu.

Hakan Katırcı baygın haldeki eşine kalp masajı yaptı. Eşinin eve çağırdığı ambulansla Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ümran Katırcı'nın cenazesi, bugün Fatih Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Geçit Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

