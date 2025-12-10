Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar pes dedirtti: 'Polise ötersen...'

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, "fuhşa teşvik ve aracılık etme-zorlama" suçlarına yönelik operasyon yapıldı.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere koçbaşı ile baskın yapılarak 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

DUVARDAKİ YAZILAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, silah ile suç unsuru malzemelere el konulurken, fuhuş yuvası olarak kullanılan bir adreste broşüre yazılarak duvara asılan, 'Polise konuşursan 25 bin sana, 25 bana para cezası var. Sakın konuşma. Soran olursa daire bakmaya geldim. Polise ötersen 26 bin TL cezası var. Polise ötme, polise ötersen kişi başı 26 bin TL cezası var' şeklindeki ifadeler ise pes dedirtti.

21 ŞÜPHELİDEN 14'Ü TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyon sonucunda bir yağma olayı da aydınlatıldı.