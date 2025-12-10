Zonguldak'ta 'veli' dehşeti: Tartıştığı öğretmeni yüzünden yaraladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 15:49:00
Zonguldak'ta Yayla Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni, iddiaya göre müdür odasında görüştüğü bir öğrenci velisinin fiziki müdahalesi sonucu yüzünden yaralandı. Olay sonrası öğretmen darp raporu alırken, eğitim sendikaları saldırıyı sert bir dille kınadı.

Yayla Mahallesi'ndeki Yayla Ortaokulu'nda dehşet bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Derya Yönder, ders esnasında bir öğrencisini uyardı. Durumu öğrenen öğrenci velisi Y.S., okula gelerek öğretmenle görüşmek istedi.

Okul idaresi, görüşmenin okul müdürünün odasında yapılmasına karar verdi. Ancak idarecilerin gözetiminde gerçekleşen görüşmede tartışmanın büyüdüğü, veli Y.S.'nin, öğretmen Yönder'e fiziki müdahalede bulunduğu ve tırnak darbesiyle yüzünü çizdiği öne sürüldü.

Odadaki diğer öğretmen ve idarecilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi.

 

DARP RAPORU ALDI, ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Yüzünden yaralanan öğretmen, olayın ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giderek darp raporu aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yönder ile veli Y.S.'nin, karakol aşamasında uzlaşma yoluna giderek birbirlerinden şikâyetçi olmadıkları iddia edildi.

Image

 

SENDİKALARDAN YAŞANANLARA TEPKİ

Öte yandan eğitim sendikaları da, açıklama yaparak yaşanan olaya tepki gösterdi.  üyeleri  duruma tepki gösterdi. Saldırının şahsi bir mesele değil, eğitim sistemine yönelik bir tehdit olduğunu vurgulayan Eğitim-İş Zonguldak Şube Başkanı Kamuran Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

"Yayla Ortaokulu'nda İngilizce Öğretmeni Derya Yönder'in, bir veli tarafından yüzünden yaralanacak şekilde saldırıya uğraması, kabul edilemez, affedilemez ve asla sıradanlaştırılamaz bir şiddet olaydır. Bu saldırı yalnızca bir öğretmene değil, öğretmenlik mesleğine, eğitime ve toplumun geleceğine yönelmiştir. Meslektaşımız Derya Yönder'in yanında olduğumuzu ve bu vahim saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

