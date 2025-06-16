Trabzon'da bir yaylada sis nedeniyle 75 kişi kaybolmuştu: Valilikten açıklama geldi

Çaykara ilçesine bağlı deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Demirkapı Yaylası'na araçlarıyla çıkan 75 kişilik grup, doğa yürüyüşü esnasında yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti.

Kırsal bölgede yürüdükleri arazide dönüş yolunu bulamayan gruptakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmayla ekipler, yerleri tespit edilen gruba ulaştı.

Grubun, ekip araçları eşliğinde daha sonra ilçe merkezine gitmelerine yardım edileceği belirtilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ULAŞILAN GRUPLA DÖNÜŞE GEÇİLDİ

Trabzon Valiliği, Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Yaylası'nda doğa yürüyüşü sırasında 75 kişilik grubun, sis nedeniyle yönlerini kaybetmelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Ulaşılan gruptakilerin ekipler eşliğinde yayladan dönüşe geçildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon’un Çaykara ilçesinde yürüyüş faaliyeti sırasında yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybeden 75 kişilik yürüyüş grubuna, yürütülen başarılı arama kurtarma çalışmaları neticesinde ulaşıldı. Trabzon Çaykara İlçe ve Uzungöl Jandarma Komutanlığı, İl AFAD Müdürlüğü, UMKE personelinden oluşan ekiplerin özverili ve hızlı arama-tarama çalışmaları netice verdi, kendilerine ulaşılan vatandaşlarımızla güvenli bir şekilde dönüşe geçildi. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle birlikte görevini büyük bir fedakarlık ve titizlikle yerine getiren AFAD, UMKE, jandarma ve tüm ekiplere yürekten teşekkür ediyorum."