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Trabzon’da roket parçası sahile vurdu: İncelemeye alındı

Trabzon’da roket parçası sahile vurdu: İncelemeye alındı

14.06.2026 10:07:00
Güncellenme:
İHA
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Trabzon’da roket parçası sahile vurdu: İncelemeye alındı

Akçaabat ilçesinde sahile vuran ve üzerindeki işaretlerden Rus menşeli olduğu değerlendirilen roket motoru parçası, jandarma ekiplerince incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
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Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi Liman mevkiinde gece saatlerinde avlanan balıkçılar, kıyı şeridinde sürüklenerek geldiği değerlendirilen roket motoruna ait bir parça fark etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, cismin bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Yapılan ilk tespitlerde parça üzerinde Rus menşeli olduğunu düşündüren damga ve işaretlerin bulunduğu belirlendi.

Patlayıcı özelliği bulunmadığı değerlendirilen roket motoru parçası, ayrıntılı inceleme yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak, bölgeden kaldırıldı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

İlgili Konular: #trabzon #sahil #roket #Akçaabat

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