Trabzon'da sağanak esareti... Cadde ve sokaklar göle döndü!

Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkisinde su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Sahil yolunda araçları su içinde kalan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açtı ve yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polis ekipleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı.