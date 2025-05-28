Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

28.05.2025 14:51:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Yurdun bazı illerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca, yarın öğle saatlerinde Konya, Aksaray, Niğde, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

İlgili Konular: #hava durumu #sağanak yağış

İlgili Haberler

Son yağışlar işe yaradı mı? İSKİ, İstanbul barajlarının doluluk oranını açıkladı (18 Mayıs 2025)
Son yağışlar işe yaradı mı? İSKİ, İstanbul barajlarının doluluk oranını açıkladı (18 Mayıs 2025) İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 78.97 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 olarak ölçülmüştü.
AKOM tarih verdi: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor!
AKOM tarih verdi: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor! AKOM, hafta sonuna kadar mevsim normallerinde devam edecek havanın 26 Mayıs Pazartesi günü yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacağını duyurdu. İşte AKOM'un İstanbullulara yaptığı uyarı...
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Sağanak yağış kaç gün sürecek?
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Sağanak yağış kaç gün sürecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) AKOM tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısı yayınlandı.