Trabzon'da yine kadın cinayeti: Eşini önce bıçakladı, sonra tüfekle öldürdü

9.08.2025 17:35:00
İHA
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bir şahıs eşini önce bıçakla yaraladı, sonrasında tüfekle vurarak öldürdü. Saldırgan olayın ardından kayıplara karıştı.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda M. Sağlam, eşi Tuğba Sağlam’ı banyoda bıçakladı.

Eşini bıçakladıktan sonra yanında bulunan otomatik av tüfeğiyle ateş açan M. Sağlam, eşini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Tuğba Sağlam’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN ARANIYOR

M. Sağlam’ın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatılırken, hayatını kaybeden Tuğba Sağlam’ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

10 GÜN İÇİNDE İKİNCİ CİNAYET

Trabzon'da 31 Temmuz günü Beşikdüzü ilçesinde Ali Eren Somun isimli şahıs, boşanma aşamasındaki iki yıllık eşi Sinem Somun'u balkondan tırmanıp girdiği evinde tabancayla vurup öldürmüştü.

İlgili Konular: #trabzon #kadın cinayetleri

