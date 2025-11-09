Trabzon'dan Soçi'ye giden yolcu gemisi limana alınmadı… CHP’den sert tepki: ‘Rus gemilerine aynı muameleyi uygulayacak mıyız?’

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, 5 Kasım'da Trabzon Limanı’ndan Soçi'ye giden özel yolcu gemisinin güvenlik gerekçesiyle limana kabul edilmeyerek 20 yolcu ve 26 kişilik mürettebatla birlikte Trabzon’a dönmesine ilişkin açıklama yaptı.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, ilgili bakanlıklardan bir yanıt beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Trabzon'la Soçi turizm ticaret seferleri başlamıştı. Trabzon'dan hareket eden Soçi'deki limana gidecek olan turizm gemisi üç gün Soçi açıklarında tutuldu. Ve bu turizm gemisinde bomba aramaları da yapıldı. Buna rağmen oranın valisinin izin vermemesi nedeniyle maalesef gemi bugün akşama doğru tekrar Trabzon Limanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

Arkada gördüğünüz gemi şimdi limana girdi ve yolculuğunu Soçi'ye gitmeden ilk seferini tamamlamış oldu. Biz şimdi buradan sesleniyoruz: Turizme olumlu katkı sağlayacak olan bu girişim niye engellenmiştir? Ulaştırma Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız bu problemi şimdiye kadar yani 3 gün boyunca niye çözememişler? Gerekli izinler alınmış olmasına rağmen bu seferin engellenmesinin nedeni nedir? Üstelik bu gemide güvenlik nedeniyle hiçbir araç taşımamıştır. Sadece 20 kişilik bir yolcu kapasitesiyle hareket etmiştir ve bunlar da Rus yolculardır. Öyleyse niye böyle bir engelleme yapılmıştır? Biz bunun cevabını hem Dışişleri Bakanlığı’ndan hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından bekliyoruz. Biz acaba Rus gemilerine aynı muameleyi burada uygulayacak mıyız? Limanlarımızda bomba araması yaptıracağız mı? Beklentimiz kamuoyunda oluşan bu soruların bir an önce ilgili bakanlıklar tarafından giderilmesidir."