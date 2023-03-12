Trabzon Of'ta örtü yangını

Trabzon'un Of ilçesinde mezrada örtü yangını çıktı. İtfaiye ekipleri ve orman işçileri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 20:01
Trabzon Of'ta örtü yangını
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Trabzon Of'a bağlı Kıyıboyu Mahallesi'ndeki mezrada saat 18.30 sıralarında örtü yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın yayılırken, ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.


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