Trabzon uçağında 'beni indirin' gerginliği: 'İki erkek öpüştü' iddiası ortalığı karıştırdı

Trabzon seferini yapan bir uçakta tartışmalara neden olacak bir iddia ortaya atıldı.

Uçakta bulunan bir yolcu, iki erkeğin birbiri ile öpüştüğünü iddia ederek duruma tepki gösterdi.



YUMRUKLAŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Trabzon yerel haber sitelerinden 61 Saat'in Türk Inform'a dayandırdığı habere göre; taraflar arasında başlayan tartışmada, yolcuların “Biz kardeşiz” dediği ardından da "Gördün mü?" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştüğü iddia edildi.

Uçakta bulunan kabin ekibi ve diğer yolcular olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak gerginlik bir süre daha devam etti.

YOLCULARDAN BİRİ İNMEK İSTEDİ

Kavgaya tepki gösteren yolculardan biri inmek istediğini belirtti.

Bu sırada hava muhalefeti nedeniyle uçakta acil iniş anonsu yapıldı. Buna rağmen uçak planlandığı gibi seferine devam ettiği kaydedildi.