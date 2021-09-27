Trabzon uçağında taciz! Hapis istemiyle dava açıldı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 16:56

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Trabzon'a hareket eden uçakta yolculuk yapan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi E.K., elektrik mühendisi K.K. tarafından taciz edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Uçakta, önce yerinin değiştirilmesini isteyen genç kadın, Trabzon'a ulaşınca şikayetçi oldu. E.K, uçakta yaşadıklarını polise anlattı.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; Bursa'da üniversite öğrencisi olan E.K., İstanbul üzerinden tatilini geçirmek üzere memleketi Trabzon'a gitmek istedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçağa binen E.K. yanına oturan erkek yolcunun kendisini eliyle taciz ettiğini anlattı.

Şüphelinin ilk uyarısını dinlemeyip tacize devam ettiğini söyleyen E.K., "Tekrar uyarınca elini çekti. Hemen uçak personeline durumu anlattım ve uyarı yapıldıktan sonra yerim değiştirildi. Bir süre sonra uçak Trabzon'a indi. Polisler geldi ben de şikâyetçi oldum" dedi.

SAVCI MÜHENDİSE HAPİS TALEP ETTİ

İstanbul'da yaşadığı öğrenilen elektrik mühendisi K.K. ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturmayı tamamlayan savcı, hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi. Savcı, K.K.'nin "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan yargılanmasını istedi. Asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak olan K.K.'nin 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi.



