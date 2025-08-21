Trabzon'un plaka kodu ne? Trabzon'un plaka numarası kaç? Trabzon ve ilçelerinin plaka harfleri...



Trabzon plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

TRABZON'UN PLAKA KODU NEDİR?

Trabzon’un plaka kodu 61 olup, Karadeniz’in simgesel illerinden biri olarak Türkiye’de öne çıkar. Trabzon’da araç plakaları, 61 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Trabzon Plaka Kodunun Anlamı

Trabzon’un plaka kodu olan 61, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

Aynı zamanda 61 sayısı, Trabzonspor taraftarlarının da simgesi haline gelmiş, şehirle özdeşleşmiştir.

Trabzon ve ilçelerinin plaka harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Akçaabat 61 A, 61 AC

Araklı 61 AR, 61 AZ

Arsin 61 AS, 61 AN

Beşikdüzü 61 B, 61 BS

Çarşıbaşı 61 C, 61 CS

Çaykara 61 Ç, 61 CK

Dernekpazarı 61 D, 61 DP

Düzköy 61 DZ, 61 DY

Hayrat 61 H, 61 HY

Köprübaşı 61 K, 61 KB

Maçka 61 M, 61 MA

Of 61 O, 61 OF

Ortahisar 61 OR, 61 OT

Sürmene 61 S, 61 SR

Şalpazarı 61 Ş, 61 SP

Tonya 61 T, 61 TN

Vakfıkebir 61 V, 61 VK

Yomra 61 Y, 61 YM