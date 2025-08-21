Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzon'un plaka kodu ne? Trabzon'un plaka numarası kaç? Trabzon ve ilçelerinin plaka harfleri...

Trabzon'un plaka kodu ne? Trabzon'un plaka numarası kaç? Trabzon ve ilçelerinin plaka harfleri...

21.08.2025 11:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Trabzon'un plaka kodu ne? Trabzon'un plaka numarası kaç? Trabzon ve ilçelerinin plaka harfleri...

Trabzon’un plaka kodu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Trabzon ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Trabzon plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

TRABZON'UN PLAKA KODU NEDİR?

Trabzon’un plaka kodu 61 olup, Karadeniz’in simgesel illerinden biri olarak Türkiye’de öne çıkar. Trabzon’da araç plakaları, 61 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Trabzon Plaka Kodunun Anlamı

Trabzon’un plaka kodu olan 61, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
Aynı zamanda 61 sayısı, Trabzonspor taraftarlarının da simgesi haline gelmiş, şehirle özdeşleşmiştir.

Trabzon ve ilçelerinin plaka harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Akçaabat    61 A, 61 AC
Araklı    61 AR, 61 AZ
Arsin    61 AS, 61 AN
Beşikdüzü    61 B, 61 BS
Çarşıbaşı    61 C, 61 CS
Çaykara    61 Ç, 61 CK
Dernekpazarı    61 D, 61 DP
Düzköy    61 DZ, 61 DY
Hayrat    61 H, 61 HY
Köprübaşı    61 K, 61 KB
Maçka    61 M, 61 MA
Of    61 O, 61 OF
Ortahisar    61 OR, 61 OT
Sürmene    61 S, 61 SR
Şalpazarı    61 Ş, 61 SP
Tonya    61 T, 61 TN
Vakfıkebir    61 V, 61 VK
Yomra    61 Y, 61 YM

İlgili Konular: #türkiye #trabzon #Plaka