Trabzon'da acı olay: Tünel üstünden kara yoluna düşüp, öldü

Trabzon'da tünelin üstündeki yaya yolundan geçtiği sırada dengesini kaybedip, kara yoluna düşen Burak Özbek (28), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:35
Trabzon'da acı olay: Tünel üstünden kara yoluna düşüp, öldü
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Ganita Çay Bahçesi'nden çıkan Burak Özbek, dün akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'ndaki tünel üzerinde yer alan patika yoldan yürüyerek kent meydanına gitmek istedi.

Bu sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Özbek, demir korkulukları da aşarak, 10 metre yükseklikten Trabzon-Rize kara yoluna düştü. Özbek'i fark eden sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne götürülen Özbek, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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