Ankara'da buz tutan yolda 10 araç birbirine girdi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 9 otomobil ve 1 servis minibüsü zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

DHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:12
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Feci kaza, 08.00 sıralarında Tulumtaş Mahallesi Ankara Çevre Yolu bağlantı yolunda meydana geldi.

Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 9 otomobil ve 1 servis minibüsü arka arkaya birbirlerine çarptı. Zincirleme kazada, yaralanan olmazken araçlarda hasar medyana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

10 araç, çekiciye yüklenerek kaldırıldı. 


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