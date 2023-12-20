Ankara'da buz tutan yolda 10 araç birbirine girdi
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 9 otomobil ve 1 servis minibüsü zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
Feci kaza, 08.00 sıralarında Tulumtaş Mahallesi Ankara Çevre Yolu bağlantı yolunda meydana geldi.
Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 9 otomobil ve 1 servis minibüsü arka arkaya birbirlerine çarptı. Zincirleme kazada, yaralanan olmazken araçlarda hasar medyana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
10 araç, çekiciye yüklenerek kaldırıldı.
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