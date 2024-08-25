Trabzon'da dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Trabzon'da dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 16:55
Trabzon'da dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İpek Yolu Fuar Alanı'nda özel bir işletmeye ait lunaparkta hareket halindeki dönme dolap, elektrik kesintisi nedeniyle durdu.

Bu sırada dönme dolapta bulunan 20 kişi, panik yaşadı.

İhbar üzerine lunaparka Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla dönme dolaptan indirilen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


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