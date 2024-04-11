Trabzon'da evdeki piknik tüpü patladı: 1 yaralı!
Araklı ilçesinde yaşayan Ümmühan Sil adlı kadın, evdeki piknik tüpünün patlaması sonucu yaralandı. Sil, hastanede tedavi altına alındı.
Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde Ali ve Ümmühan Sil çiftinin evinde sobayı yakmaya çalıştıkları sırada patlama meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Ümmühan Sil, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Patlamanın mutfaktaki piknik tüpünden sızan gaz nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.
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