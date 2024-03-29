4 katlı otelin kazan dairesindeki patlama hasara yol açtı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 katlı otelin kazan dairesinde patlama oldu. Patlamada otel ile binanın altındaki Kızılay şubesinde hasar oluştu.
Lalaşahin Mahallesi'ndeki 4 katlı bir otelin kazan dairesinde saat 07.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Kömür ile çalışan kazanda yaşanan patlama paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada, otelin hamamı, kazan dairesi ve binanın altında bulunan Kızılay şubesi kullanılamaz hale geldi.
Ekipler kazan dairesinde inceleme yaparken, patlamanın nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye promosyonda yeni gelişme!
- Yavaş'ı hedef alan Akşener'e tepki yağdı
- İstanbul'da büyük yangın!
- Murat Kurum'dan şaşırtan vaat!
- Kurum'un eşine: 'Onun eşine aşığım'
- Yarbay intihar etti!
- ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’
- Canlı yayında AKP seçmenine çağrı
- Adaylarını çektiler: Altınok’u destekleyecekler
- ‘O iş bitti kardeş’