4 katlı otelin kazan dairesindeki patlama hasara yol açtı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 katlı otelin kazan dairesinde patlama oldu. Patlamada otel ile binanın altındaki Kızılay şubesinde hasar oluştu.

DHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:04
4 katlı otelin kazan dairesindeki patlama hasara yol açtı
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Lalaşahin Mahallesi'ndeki 4 katlı bir otelin kazan dairesinde saat 07.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Kömür ile çalışan kazanda yaşanan patlama paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada, otelin hamamı, kazan dairesi ve binanın altında bulunan Kızılay şubesi kullanılamaz hale geldi.

Ekipler kazan dairesinde inceleme yaparken, patlamanın nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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