Güngören'de 5 katlı binada feci patlama: Mahsur kalanlar var

Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:48

Güncelleme: 29.03.2024 - 11:48

Güngören'de bir binada kombi patlaması sonrası yangın çıktı. Balkondan yükselen alevler nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar oldu. 5 katlı binanın birinci katındaki yangına itfaiye müdahale ediyor.

