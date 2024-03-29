Güngören'de 5 katlı binada feci patlama: Mahsur kalanlar var
Güngören'de kombi patlaması sonrası yangın çıktı. Balkondan yükselen alevler nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar oldu.
Güngören'de bir binada kombi patlaması sonrası yangın çıktı. Balkondan yükselen alevler nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar oldu. 5 katlı binanın birinci katındaki yangına itfaiye müdahale ediyor.
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