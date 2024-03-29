Güngören'de 5 katlı binada feci patlama: Mahsur kalanlar var

Güngören'de kombi patlaması sonrası yangın çıktı. Balkondan yükselen alevler nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar oldu.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:48
Güngören'de 5 katlı binada feci patlama: Mahsur kalanlar var
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Güngören'de bir binada kombi patlaması sonrası yangın çıktı. Balkondan yükselen alevler nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar oldu. 5 katlı binanın birinci katındaki yangına itfaiye müdahale ediyor.


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