Trabzon'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi

Trabzon'un Arsin ilçesinde çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti. İşçinin yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü belirtildi.

AA / İHA
06 Mart 2022 Pazar, 16:23
Trabzon'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi
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Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde onarım için fabrikanın çatısına çıkan Mesut Köroğlu (34), plastik çatı kaplamasının kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde öldüğü belirlenen Köroğlu'nun cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Köroğlu'nun cenazesi yarın Düzköy ilçesinde toprağa verilecek.





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