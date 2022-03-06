Trabzon'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi
Trabzon'un Arsin ilçesinde çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti. İşçinin yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü belirtildi.
Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde onarım için fabrikanın çatısına çıkan Mesut Köroğlu (34), plastik çatı kaplamasının kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde öldüğü belirlenen Köroğlu'nun cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Köroğlu'nun cenazesi yarın Düzköy ilçesinde toprağa verilecek.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- 4. kattan 1. katın balkonuna düştü
- Antalya Maratonu'nda kazananlar belli oldu
- Harry Potter oyuncusu hastaneye kaldırıldı
- 'Uçuş yasağı kararı alan savaşta taraf olur!'
- Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular
- Mesut Özil, Fenerbahçe'de kalacak mı?
- Merih Demiral'dan olay paylaşım! İtalya'yı salladı
- Köpekten kaçarken kamyon çarptı: Kritik saatler
- Gültekin Uysal yeniden DP genel başkanı seçildi
- Bakanlıktan koruma alanlarıyla ilgili açıklama