Trabzon'da gazeteci ve yazarların katılacağı etkinlik hedef gösterildi

Yayınlanma: 10.10.2024 - 18:33

Güncelleme: 10.10.2024 - 18:33

Günebakış adlı haber sitesi tarafından yayınlanan “Demirtaş’a ve DHKPC’ye Destek Veren Yazarlar Trabzon’a Geliyor” başlıklı haberde, Ortahisar Belediyesi tarafından 25-26-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ve yazarlarımız Altan Öymen ve Sinan Meydan’ın da katılacağı etkinlik, provakatif cümlelerle hedef gösterildi.

Haberde yazar İnci Aral ve Hikmet Hükümenoğlu ile birlikte şair Şükrü Erbaş’ın da etkinliğe katılacağı belirtilirken etkinlik için “Trabzon’un DEM Parti’ye karşı yumuşatılma projesi” ifadesi kullanıldı.

DAHA ÖNCE AKP’Lİ BELEDİYELER DAVET ETMİŞTİ

31 Mart seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçtikten sonra provokasyonların hedefi olan Ortahisar Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinlik öncesi haber sitesi tarafından hedef gösterilen isimlerin daha önce AKP’li belediyelerin düzenlediği çeşitli etkinliklere davet edilmesi dikkat çekti. Haberde hedef gösterilen, gazetemizin eski yazarı İnci Aral, daha önce AKP’li Trabzon Belediyesi’nin düzenlediği “100 Yazar, 100 Yayınevi” adlı organizasyona davet edilirken şair Şükrü Erbaş ise AKP’li Kocaeli Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Kocaeli Kitap Fuarı’na davet edilmiş ve fuar kapsamında bir söyleşi düzenlemişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ortahisar Belediyesi’nin Başkanı Ahmet Kaya, yaptığı açıklamada gazetenin provakatif haberlerine tepki gösterdi. “Yoğun bir çalışma ve büyük bir emekle hazırlıklarını tamamladığımız programımızı halkımızla buluşturacağımız günün heyecanını yaşarken, maalesef geçmiş yıllarda Trabzon’umuzun imajına ciddi anlamda zarar veren, o karanlık zihniyetin temsilci kalemşorlarının provokasyonları ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullanan Kaya, söz konusu haber metnini kaleme alan Fatoş Yetimhellaç hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.