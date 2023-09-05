Trabzon’da hastanede tepki çeken olay: 'Tesettürlü kadınlara hakaret' iddiası
Trabzon’un Of ilçesinde bir kadın hastanede muayene sırası bekleyen iki tesettürlü kadına yönelik hakaretlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Of Devlet Hastanesi’nde poliklinik sırası bekleyen tesettürlü Merve Karamolla ve Fatma Kahveci’ye aynı yerde sıra bekleyen bir kadın tesettürlerine yönelik hakarette bulundu.
Çevredeki vatandaşların da tepkisine rağmen kadın hakaret etmeyi ve alay etmeyi sürdürürken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kahveci ve Karamolla’nın kadından şikayetçi oldukları öğrenildi.
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