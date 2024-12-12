Trabzon'da iş cinayeti: Enkaz altında kalan işçi öldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir inşaatın 2'nci katında meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan işçi Ali Dokuzparmak'ın yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon'da iş cinayeti: Enkaz altında kalan işçi öldü
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DHA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 20:51

İnşaatta beton dökümü sırasında yaşanan olayda enkaz altından yaralı olarak çıkarılan işçiler Fuat Kazaz, Murat Marabaoğlu ve Ali Marabaoğlu’nun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Açıklamada bulunan Vali Yıldırım, "4 işçimiz inşaat beton dökümü sırasında göçük altında kalıyor. Burada ekiplerimiz teknik incelemelerini yapacaklar. 3 işçi ekipler ve diğer arkadaşların çabalarıyla çıkartıldılar. Şuan hastanedeler, 1'i taburcu edildi. Durumları iyi. Göçük altında kalan ve üzerine ağırlık binen bir işçimizi maalesef kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendik. Gereken soruşturma yapılacaktır. Bu olay bize şunu gösteriyor. Her işi ilmine usulüne göre yapmak mecburiyetindeyiz. Buranın göçmemesi gerekiyordu. Üzüntülüyüz, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.


Etiketler: #trabzon #Trabzon valisi #enkaz

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