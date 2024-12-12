Beste Ayşegül Yeşilyurt cinayetinin dosyası istinafta: ‘Karar vicdanları yaraladı’

Yayınlanma: 12.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2024 - 04:00

Mahkeme geçen aylarda haksız tahrik indirimi uygulayarak Erkan Meşe’ye 16 yıl 8 ay ceza verdi. Emrah Çil ise beraat etti. Avukat Aylin Ünver kararı üst mahkemeye taşıdı. İstinaf dilekçesinde, “Söz konusu bu karar, eksik inceleme ile verilmiş ve hukuka aykırı olup kararın bozulmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur. Tanık A.T’nin bulunduğu konum ve görme açısı nedeniyle olayın yaşandığı yeri görmesi ve balkondaki kişilerin birbirlerine söylediklerini duyması mümkün değildir. Oysa bu tanığın ifadeleri dikkate alınarak haksız tahrik indirimi uygulandığı gerekçeli karardan anlaşılmaktadır” dendi.

‘ÖLÜMÜNÜ SEYRETTİ’

Cumhuriyet’e konuşan Ünver, “Mahkeme, ilk celsede, tek bir tanıkla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, haksız tahrik indirimi uyguladı, yetmedi takdiri indirim uyguladı ve 16 yıl 8 ay hapis cezasına indirerek hüküm verdi. Eski eşini boğazını kırık şişeyle kesen, ölümünü seyreden sanığa bu ceza uygun değildir. Vicdanlar yaralanmıştır. Beste Ayşegül Yeşilyurtu olaydan üç gün önce darp ederek kolunu kıran ve hakkında uzaklaştırma kararın bulunan Emrah Çil de katil eski eş gibi Beste’nin ölümünü izlemiş ve kan kaybını önlemek için her iki erkek de herhangi bir girişimde bulunmamışlardır” dedi.