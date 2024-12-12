Batman'da müzisyen cinayeti: Arazide başından vurulmuş halde ölü bulundu!

Batman'da düğünlerde bağlama çalan müzisyen 32 yaşındaki Bengin Tokay’ın arazide silahla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da müzisyen cinayeti: Arazide başından vurulmuş halde ölü bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 13:18

Batman-Beşiri yolu üzerindeki arazide dün gece saatlerinde hareketsiz yatan birini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, bu kişinin başından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin düğünlerde bağlama çalan müzisyen Bengin Tokay olduğu tespit edildi. Evli ve 4 çocuk babası Tokay'ın cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 


Etiketler: #batman #Cinayet

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