Trabzon'da feci kaza: Kamyonet şarampole yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti
Trabzon'un'un Hayrat ilçesinde şarampole devrilen kamyonette bulunan Nebi Kılıç, Havva Kılıç (78) ve Ali Dal (51) hayatını kaybederken, Zeynep Kılıç (8) yaralandı.
Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Pınarca Mahallesi’nde meydana geldi. Nebi Kılıç yönetimindeki 61 KS 646 plakalı kamyonet, iddiaya göre freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak virajlı yolda şarampole yuvarlandı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Metrelerce yükseklikten takla atarak devrilen kamyoneti görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücü Kılıç'ın olay yerinde hayatını, araçta bulunan Ali Dal (51), Havva Kılıç (78) ve Zeynep Kılıç’ın (8) yaralandığı belirlendi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ali Dal ve Havva Kılıç da hayatını kaybetti. Kız çocuğunun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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