Trabzon'da rüzgar ve dalga nedeniyle bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Trabzon'da etkili rüzgar ve dalga nedeniyle boğulma vakalarında yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınan bazı plajlarda denize giriş yasaklandı.
Kentin yüksek kesimlerinde önceki gün etkili olağan sağanak sonucu çamurlu akan dereler, Karadeniz'in kıyı şeridinde bazı alanlarda denizin rengini kahverengiye döndürdü. 25 derece hava sıcaklığına rağmen kentte Karadeniz'de oluşan etkili rüzgar ve dalga nedeniyle bazı plajlarda denize giriş yasaklandı.
Çarşıbaşı ilçesinde Kale Aile Plajı'nda işletmeciler de, plaj çevresine şerit çekerek, önlem aldı, vatandaşları uyararak denize girmemelerini istedi. Plaja aileleriyle gelip geri, dönmek durumda kalanlardan bazıları, "Karadeniz izin vermedi. Bir dahaki sefere inşallah" dedi.
"AŞIRI DALGA VE AKINTI VAR"
Plaj işletmecisi Abdul Zihni, dalga nedeniyle denizde akıntı oluştuğunu ve bu nedenle önlem aldıklarını belirterek, "Çok aşırı dalga ve akıntı var. İnsanları tehlikeye atmamak gerekiyor. Burada biri boğulursa yazık, günah olur. Biz önlemlerimizi aldık. Yarın öbür gün, risk kalkınca plajda hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.
"KARADENİZ'İN HIRÇIN DALGASI BIRAKMADI"
Denize gelen ancak geri dönmek durumda kalan Fatih Usta, "Geçen gelmiştik, burası çok güzeldi. Çocuklar yüzmek istedi ancak Karadeniz'in hırçın dalgası bırakmadı burayı. Çok dalga var, tehlikeye girmek istemedik. Artık daha sonra çocukların gönlünü almaya çalışacağız" diye konuştu.
Video Haberler
- Duyarlı yurttaş susuz kalan kargaya su içirdi
- Ümraniye'de 'kaçak sigara dolumuna' baskın
- Mısır’da köpekbalığı saldırısı: 1 ölü
- Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın!
- Öğretmenleri, Kılıçdaroğlu'nu anlattı
- Antaly'da mermer fabrikası deposunda yangın
- Kablo hırsızlarına suçüstü: Anbean kameraya yansıdı
- İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı
- Geri dönüşüm deposunda yangın
- Özel birey Ali Eren'in tek hayali Tarkan ile tanışmak
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den şimdi de 'Sarıgül' paylaşımı
- Erdoğan'ın konuşmasındaki hatanın faturası kesildi
- Erdoğan mitingini iptal etti
- Hayat pahalılığına karşı sokağa çıktılar!
- Asgari ücretteki artış halaylarla kutlandı
- 'Bana su bile döktürmediler'
- AKP'li vekilin İBB'den kazandığı para ortaya çıktı!
- 'Kime gitti, kim aldı? İn midir, cin midir?'
- Geçen yıl sel yıktı, aynı yere yaptılar
- Mabel Matiz'den ilk açıklama geldi