Trabzon’da taşımalı eğitime 'kar' arası

Yayınlanma: 14.01.2024 - 18:12

Güncelleme: 14.01.2024 - 19:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava şartları konusunda uyardığı Trabzon'da eğitim ve kamu personelleri için kararlar alındı.

Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava şartları sonrası tüm mahalle yollarımız açık durumdadır. Ancak meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.