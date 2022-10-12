Trabzon'da TÜGVA tepkisi: Çocuklara Kurtlar Vadisi dinletmişler

12 Ekim 2022 Çarşamba, 23:10

Eğitim-İş Trabzon Şubesi Başkanı Tamer Özlü, bugün düzenlediği basın toplantısında, Ankara Millet Bahçesi’nde 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen ‘Gençlik Şöleni’ne Trabzon’dan da 36 öğrenci götürüldüğünü söyledi.

Özlü, “Öğrencilerin başında öğretmen görevlendirilmemiş, yolculuk boyunca otobüste TÜGVA yelekli ağabeyler bulundurulmuştur. Bu ağabeyler, kaçınılmazdır ki yolculuk boyunca siyasi propaganda yapmışlar, yol boyunca ilahiler ve Kurtlar Vadisi müziklerini dinletmişlerdir... Sakat ideolojinizle kirlettiğiniz ellerinizi öğrencilerimizin üzerinden çekin” dedi.



“SİYASİ BİR ŞÖLEN OLAN BU ETKİNLİĞE OKULLARIN RESMİ OLARAK KATILIMI DÜŞÜNÜLEMEZ”

Düzenlenen organizasyonun siyasi bir propaganda olduğunu belirten Özlü, şöyle konuştu:

Bilindiği gibi, AKP’nin belediyelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Mehmet Özhaseki, Ankara Millet Bahçesi’nde 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında AKP’li belediyelerin katılımcı olacağı bir gençlik şöleni düzenleneceğini açıklamıştı. Bu şölen, bir siyasi parti olan AKP Genel Merkezi’nce planlanmıştır. Sadece AKP’li belediyelerin katılımı istenmiş, diğer belediyelerin katılımı istenmemiştir. Elbette ki bu durumda sadece şölen, etkinlik vb. şeyler olmayacak, siyasi konuşmalar olacak, sadece AKP’li belediyelerin icraatları övülecek, diğerleri eleştirilecektir. Bu anlamıyla siyasi bir şölen olan bu etkinliğe okulların resmi olarak katılımı düşünülemez. Yasal değildir, en hafif tabiriyle etik değildir.

“YOL BOYUNCA İLAHİLER VE KURTLAR VADİSİ MÜZİKLERİNİ DİNLETMİŞLERDİR”

Ancak Trabzon Belediyesi ve Ortahisar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle 36 öğrenci, AKP belediye şenliğine gönderilmiştir. Ortahisar Kaymakamlığı’nın olurunun var olduğu söylenmektedir. Öğrencilere duyuru yapılırken bir siyasi partinin, yani AKP’li belediyelerinin şenliği olduğu söylenmemiş, belediyelerin bir şöleni olduğu söylenmiş. Bu nedenle bazı öğrenciler, ailelerine telefon ederek, ‘Bizi AKP’nin mitinginin ortasına atıp gittiler’ demişlerdir. Ayrıca bunun sadece şenlik gezisi değil, aynı zamanda tarihi ve turistik yerleri kapsayan bir gezi olduğu söylenmiştir. İki Meclis’e gidileceği, Anıtkabir’e gidileceği söylenmiştir. Hatta bazı öğretmenler, kurulan bu tuzaktan habersiz, öğrencileri gitmeleri için teşvik etmişlerdir. Öğrencilerin başında öğretmen görevlendirilmemiş, yolculuk boyunca otobüste TÜGVA yelekli ağabeyler bulundurulmuştur. Bu ağabeyler, kaçınılmazdır ki yolculuk boyunca siyasi propaganda yapmışlar, yol boyunca ilahiler ve Kurtlar Vadisi müziklerini dinletmişlerdir.

Öğrencilerin ailelerini arayıp durumu anlattıklarını ve ailelerin CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’yı arayarak durumdan şikayetçi olduklarını belirten başkan Özlü, “Ankara’da öğrencilere, ‘Erdoğan’ı dinleyin, sonrasında sizi şeyhimizin türbesine götüreceğiz’ denmiştir. Bazı öğrenciler ‘Hani Anıtkabir’e gidecektik’ deyince TÜGVA ağabeyi, ‘Ne … var Anıtkabir’de, sizin atalarınız şeyhler, Fatih Sultan Mehmetlerdir’ demiştir. Bazı öğrenciler ailelerini arayıp durumu söylemiş, aileler de CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’yı arayarak hem şikayetçi olmuş, bilgi vermiş hem de durumu araştırmasını istemiştir. Ahmet Kaya sendikamızı arayarak bizden de bilgi almış ve 6.10.2022 tarihinde Meclis’te basın açıklaması yapmış, konu yazılı ve görsel medyada yer almıştır. Şimdi soruyoruz; Ortahisar Kaymakamlığı, bir siyasi parti olan AKP’nin gençlik şölenine okulların katılması için nasıl olur verebilmiştir?

“ORTAHİSAR KAYMAKAMLIĞI’NIN, TÜGVA AĞABEYİNİN ‘NE … VAR ANITKABİR’DE, SİZİN ATALARINIZ ATATÜRK DEĞİL ŞEYHİMİZDİR’ SÖZÜNE DE OLURU VAR MIDIR”

Örneğin Ortahisar Kaymakamlığı’nın, öğretmen görevlendirilmesi yerine TÜGVA ağabeylerine de oluru var mıdır? Örneğin Ortahisar Kaymakamlığı’nın, otobüste TÜGVA ağabeylerinin diğer muhalefet partilerine küfür savurmalarına da oluru var mıdır? Örneğin Ortahisar Kaymakamlığı’nın, yolculuk boyunca ilahiler ve Kurtlar Vadisi müziklerinin dinletilmesine de oluru var mıdır? Örneğin Ortahisar Kaymakamlığı’nın, öğrencilerin şeyh türbelerine götürülmesine de oluru var mıdır? Örneğin Ortahisar Kaymakamlığı’nın, TÜGVA ağabeyinin ‘Ne … var Anıtkabir’de, sizin atalarınız Atatürk değil şeyhimizdir’ sözüne de oluru var mıdır” dedi.

“SAKAT İDEOLOJİNİZLE KİRLETTİĞİNİZ ELLERİNİZİ ÖĞRENCİLERİMİZİN ÜZERİNDEN ÇEKİN”

Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: