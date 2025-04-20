Trabzon'da uçak seferleri sis nedeniyle iptal edildi!
Kentte etkili olan yoğun sis nedeniyle İstanbul, Ankara ve Mersin'e karşılıklı yapılması planlanan uçak seferlerinin iptal edildiği aktarıldı.
Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş mesafesi düştü.
Özellikle kentin sahil kesiminde yoğunlaşan sis nedeniyle İstanbul, Ankara ve Mersin'e karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.
Hava şartlarının normale dönmesi ile uçak seferlerinin yeniden yapılması planlanıyor.
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