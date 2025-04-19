İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yüksek katlı binalar sisle kaplanırken, sürücüler yolda hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
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DHA
Yayınlanma: 19.04.2025 - 08:41

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Başakşehir ve çevre ilçelerinde yüksek katlı binalar sisle kaplandı.

Yola çıkan sürücüler, hızlarını düşürmek zorunda kaldı.


Etiketler: #İstanbul #Sis #Trafik

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