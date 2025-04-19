İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yüksek katlı binalar sisle kaplanırken, sürücüler yolda hızlarını düşürmek zorunda kaldı.
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Başakşehir ve çevre ilçelerinde yüksek katlı binalar sisle kaplandı.
Yola çıkan sürücüler, hızlarını düşürmek zorunda kaldı.
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