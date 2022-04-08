Trabzon'da uçak seferleri yeniden başladı
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle ertelenen uçak seferleri yeniden başladı.
Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayıp gece boyunca etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Bazı hava yolu şirketleri, Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan karşılıklı seferlerini iptal etti.
Hava şartlarının düzelmesinin ardından sabah saatlerinden itibaren seferler yeniden gerçekleştirilmeye başlandı.
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