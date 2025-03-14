Trabzonspor'nın yeni teknik direktörü Fatih Tekke: 'Yolumuz uzun’

Yayınlanma: 14.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.03.2025 - 07:33

Tekke, “Sezon sonuna kadar istediklerimizin bir kısmını çözebilirsek sonrasında çok daha iyi olacağız” dedi.

Tekke, yeni bir sistem inşa edeceklerini ve eksikleri gidermeye çalışacaklarını vurguladı. Trabzonspor taraftarının verdiği büyük desteğin önemine değinen Fatih Hoca, “Her maçımızı kazanmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Futbolcularım motive, bir dakika bile kaybetmek istemiyorum. Yolumuz uzun. Hedef olan maçlar var” ifadelerini kullandı. Bordo-Mavili kulüp Tekke ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tekke 30 milyon TL maaş alacak, her yıl yüzde 20 zam yapılacak. Şenol Güneş’e tazminat ödenmeyecek.