Trafiğe kapatılan Karabük-Zonguldak karayolu tek yönlü ulaşıma açıldı
Karabük'te heyelan ve çökmelerin yaşanması nedeniyle araç trafiğine kapatılan Karabük-Zonguldak karayolu tek yönlü ulaşıma açıldı.
Karabük'te sağanağın ardından yaşanan su taşkınları nedeniyle 2 noktada çökme ve 1 mevkide toprak kayması yaşandı.
Çökme ve toprak kayması nedeniyle Karabük-Zonguldak karayolu ulaşıma kapatıldı. Kapatılan yolda ekipleri çalışma başlattı.
Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle heyelan bölgesindeki toprakları kaldırması ve çökmelerin yaşandığı yerlerde dolgu yapmasının ardından yol tek yönlü ulaşıma açıldı.
Yolun tamamen ulaşılması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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