Giresun’da heyelan sonrası kaybolmuştu... 4 gündür aranıyor

Yayınlanma: 25.06.2023 - 16:21

Güncelleme: 25.06.2023 - 16:59

Doğu Karadeniz'de 4 gün önce etkili olan sağanak, Giresun'da yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak, sel ve taşkınlara neden olurken merkeze bağlı Duroğlu beledisinde yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışla birlikte bazı ev ve işyerlerini su bastı. Beldenin yüksek kesimlerinde mahsur kalanlar AKUT ekiplerince iş makinesiyle kurtarılıp güvenli alana götürüldü.

Beldede bazı park halindeki araçlar da sel suyunun taşıdığı toprakla kaplandı. Bölgede hasar tespiti ve temizlik çalışması sürüyor.

DÖRT GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Yağışlarla beraber Çağlayan Mahallesi'nde yaşanan heyelanda evinde tek başına kalan Rıdvan Coşar kayboldu. Günlerdir süren aramalardan sonuç alamayan ekipler çalışmalarına dördüncü günde de devam etti.

Heyelan bölgesi ve Aksu Deresi arasında aramalarını yoğunlaştıran AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, henüz Coşar'a ait bir ize ulaşamadı. Ekipler, botla girdikleri derede aramalarına devam ederken dalgıçlar da çalışmalarını sürdürüyor.