Trafik çevirmesinde 'Arka Sokaklar' hayranına genç komik anlar yaşattı
Bursa İnegöl'de çevirme sırasında durdurulan otomobilin sürücüsü Enes S. (27) 1.6 promil alkollü çıkarken, araçta bulunan Bulut B. (21) polislere "Ben Mesut komiserimi istiyorum. Dizi ben 8 yaşındayken başladı, hâlâ bitmiyor" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde trafik denetimi yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu.
DHA'nın haberine göre; otomobilin sürücüsü Enes S.'ye alkol testi yapıldı. 1.6 promil alkollü olduğu tespit edilen Enes S.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 4 bin 64 TL de cezai işlem uygulandı.
ARKA SOKAKLAR HAYRANI ÇIKINCA...
Bu sırada, Enes S.’nin kullandığı otomobilde bulunan Bulut B. ise depremde ailesini kaybettiğini öne sürerek, "Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda Gaziantepliyim. Babam, akrabalarım depremde hayatını kaybetti" dedi.
'Arka Sokaklar' dizisinin hayranı olduğunu söyleyen Bulut B., polislere "Ben Mesut komiserimi istiyorum. Ben 8 yaşındaydım dizi başladı, hâlâ bitmiyor. Bir kere silahına dokunabilir miyim? Ben de polislik sınavlarına hazırlanıyorum" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı.
'Arka Sokaklar' dizisindeki Komiser Mesut Güneri karakterini aktör Şevket Çoruh canlandırmıştı. Çoruh 2006'dan başlayan diziden 2022 yılında ayrılmıştı.
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