Trafik ışıklarında aracın üzerine 'duvar' düştü

İzmir’in Menemen ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen bir otomobilin üzerine yanındaki TIR'ın kasasında yüklü olan panel duvar düştü. Meydana gelen kazada şans eseri hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 10:48
Trafik ışıklarında aracın üzerine 'duvar' düştü
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İzmir-Çanakkale Yolu Biçerova Kavşağı’nda önceki gün saat 15.45 sıralarında; Menemen’den Aliağa istikametine giderken trafik ışıklarında bekleyen E.A. idaresindeki 35 GC 3307 plakalı otomobilin üzerine sol tarafında bekleyen O.S. idaresindeki 35 ARR 518 plakalı TIR'n kasasında yüklü olan panel duvar devrildi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Duvarın otomobilin üst arka kısmına devrilmesi ve otomobilde sürücüden başka kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Araç içerisinde yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapalı olan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İzmir Menemen duvar

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