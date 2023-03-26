Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralının tedavisi devam ediyor.

AA
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 17:44
Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Konya'da Ankara Caddesi'nde seyreden Fatih Gül (33) idaresindeki 06 MGP 09 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Devran Kavaklı (23) kontrolündeki 42 M 0892 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otomobiller takla attı. Otomobillerden biri müstakil bir evin bahçesine devrildi, diğer araç ortadan ikiye bölündü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücüler ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devran Kavaklı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücünün tedavisi ise sürüyor.


Araba kaza trafik kazası konya

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