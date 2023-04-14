Trafik kazası geçiren HDP'li Beştaş'tan ilk açıklama

Yayınlanma: 14.04.2023 - 08:16

Güncelleme: 14.04.2023 - 08:19

Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan HDP Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Karayazı ilçesi Kırgındere Kavşağı'nda içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ve Karayazı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Beştaş'ın burada ayrıntılı tetkikleri yapıldı.

Vücudunda kırıklar tespit edilen Beştaş, Erzurum Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

KAZANIN ARDINDAN BEŞTAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

HDP Genel Merkezi'nden parti meclis üyesi Talha Kaya, hastane önünde gazetecilere, Beştaş'ın şehir hastanesinde tüm tetkiklerinin yapıldığını belirterek, "Başhekimle yaptığımız görüşme sonucunda bütün filmleri, tomografileri çekildi. Beyinde ve organlarında herhangi bir hasarın olmadığı söylendi. Ama ne yazık ki belinde kırık olduğunu tespit ettiklerini söylediler. Bu kırık sonucunda Başhekimin ve bizim de olurumuzla Meral başkanımızın ambulans uçakla Ankara'ya sevkine karar verildiği söylendi" dedi.

Beştaş da hastaneden havalimanına nakli sırasında durumunu soran gazetecilere, seçim çalışmaları sırasında trafik kazası geçirdiğini anlatarak, "İlgi gösteren, dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün Erzurumlulara en içten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Birlikte iyileşeceğiz, ben de iyileşeceğim" ifadelerini kullandı.