Trafik kazasında yaralanmıştı... Hamile kadın hayata tutunamadı

Yayınlanma: 17.07.2024 - 20:54

Güncelleme: 17.07.2024 - 20:54

Kaza 8 Temmuz tarihinde Menteşe ilçesi Düğerek Mahalle yolunda meydana geldi.

Düğerek'ten merkez istikametine seyir halinde olan Pınar Kaya idaresindeki 48 AB 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

Kazayı gören yurttaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

10 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pınar Kaya'yı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hamile olduğu öğrenilen Pınar Kaya, hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak Kaya, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.