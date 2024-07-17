Gişede zirveye çıkanlar ve dibe vuranlar: 2024'ün kazanan ve kaybeden filmleri...

2024'te bilet satışları durgunlaştı ve büyük yapımların sayısı azdı. Ancak, bazı filmler kalabalıkları çekmeyi başardı. İşte 2024'ün kazananları ve kaybedenleri...

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2024 Çarşamba, 17:16
Gişede zirveye çıkanlar ve dibe vuranlar: 2024'ün kazanan ve kaybeden filmleri...

TERS YÜZ 2

Kaygının etkileyici bir şekilde ele alındığı bu Pixar filmi, yılın en büyük gişe başarısı oldu. Orijinal filmin yarattığı iyi niyet ve güçlü ağızdan ağıza reklam, “Ters Yüz 2”yi 1 milyar dolar kulübüne taşıma yolunda büyük bir etken oldu.

Gişede zirveye çıkanlar ve dibe vuranlar: 2024'ün kazanan ve kaybeden filmleri...

DUNE: PART TWO

Denis Villeneuve'ün Arrakis'e dönüşü, ilk filmden daha büyük bir başarı yakaladı. “Dune: Bölüm 2”, pandeminin etkilerini aşarak gişede büyük bir hit oldu ve bilimkurgu hayranlarını memnun etti.

Gişede zirveye çıkanlar ve dibe vuranlar: 2024'ün kazanan ve kaybeden filmleri...

BOB MARLEY: ONE LOVE

Bob Marley'in hayatını anlatan bu biyografik film, doğru bir zamanda gösterime girerek müzikal biyopiklerin hala ilgi çekici olduğunu kanıtladı. Film, izleyicileri coşturan şarkılarıyla dikkat çekti.

Gişede zirveye çıkanlar ve dibe vuranlar: 2024'ün kazanan ve kaybeden filmleri...

LATE NIGHT WITH THE DEVIL

Bir gece şovu hakkında olan bu film, arthouse dünyasında büyük bir etki yarattı. IFC'nin bu filmi, Shudder'ın tarihinde en çok izlenen filmlerden biri oldu.

Gişede zirveye çıkanlar ve dibe vuranlar: 2024'ün kazanan ve kaybeden filmleri...

GARFIELD

Chris Pratt'in seslendirdiği bu animasyon macera, genç izleyicilerin gözdesi oldu. Film, çizgi romanın marka bilinirliği ve sinemalarda aile filmi eksikliğinden faydalandı.

Gişede zirveye çıkanlar ve dibe vuranlar: 2024'ün kazanan ve kaybeden filmleri...

BAD BOYS 4

Will Smith ve Martin Lawrence'ın başrolünde olduğu bu film, serinin hala güçlü olduğunu gösterdi. Gişedeki başarısı, Smith'in Oscar tokadından sonra hayranlarının onu affettiğini gösteriyor.

Gişede zirveye çıkanlar ve dibe vuranlar: 2024'ün kazanan ve kaybeden filmleri...

FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI

George Miller'ın geri dönüşü beklenen başarıyı yakalayamadı. Charlize Theron ve Tom Hardy'nin yokluğu, filmi gişede zayıf bıraktı.

Gişede zirveye çıkanlar ve dibe vuranlar: 2024'ün kazanan ve kaybeden filmleri...

IF

John Krasinski'nin yönettiği bu çocuk dostu fantezi filmi, bütçesini karşılamayı başaramadı. Yüksek maliyeti, filmi gişede zor durumda bıraktı.

Gişede zirveye çıkanlar ve dibe vuranlar: 2024'ün kazanan ve kaybeden filmleri...

THE FALL GUY

Ryan Gosling ve Emily Blunt'ın başrolünde olduğu bu aksiyon-komedi, beklenen ilgiyi çekemedi. Eski bir TV dizisine dayanması, film için dezavantaj oldu.

Gişede zirveye çıkanlar ve dibe vuranlar: 2024'ün kazanan ve kaybeden filmleri...

MADAME WEB

Sony'nin bu Marvel uyarlaması, beklentileri karşılamadı. Tanıtım materyalleri ve olumsuz eleştiriler, filmi gişede başarısız kıldı.

Gişede zirveye çıkanlar ve dibe vuranlar: 2024'ün kazanan ve kaybeden filmleri...

ARGYLLE

Apple'ın büyük bütçeli casus macerası, gişede büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Eleştirmenler ve izleyiciler tarafından beğenilmeyen film, beklenen başarıyı yakalayamadı.

Gişede zirveye çıkanlar ve dibe vuranlar: 2024'ün kazanan ve kaybeden filmleri...

THE WATCHERS

M. Night Shyamalan'ın kızının yönettiği bu korku filmi, gişede beklentileri karşılayamadı. Eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaramadı.

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