Gişede zirveye çıkanlar ve dibe vuranlar: 2024'ün kazanan ve kaybeden filmleri...
2024'te bilet satışları durgunlaştı ve büyük yapımların sayısı azdı. Ancak, bazı filmler kalabalıkları çekmeyi başardı. İşte 2024'ün kazananları ve kaybedenleri...
TERS YÜZ 2
Kaygının etkileyici bir şekilde ele alındığı bu Pixar filmi, yılın en büyük gişe başarısı oldu. Orijinal filmin yarattığı iyi niyet ve güçlü ağızdan ağıza reklam, “Ters Yüz 2”yi 1 milyar dolar kulübüne taşıma yolunda büyük bir etken oldu.
DUNE: PART TWO
Denis Villeneuve'ün Arrakis'e dönüşü, ilk filmden daha büyük bir başarı yakaladı. “Dune: Bölüm 2”, pandeminin etkilerini aşarak gişede büyük bir hit oldu ve bilimkurgu hayranlarını memnun etti.
BOB MARLEY: ONE LOVE
Bob Marley'in hayatını anlatan bu biyografik film, doğru bir zamanda gösterime girerek müzikal biyopiklerin hala ilgi çekici olduğunu kanıtladı. Film, izleyicileri coşturan şarkılarıyla dikkat çekti.
LATE NIGHT WITH THE DEVIL
Bir gece şovu hakkında olan bu film, arthouse dünyasında büyük bir etki yarattı. IFC'nin bu filmi, Shudder'ın tarihinde en çok izlenen filmlerden biri oldu.
GARFIELD
Chris Pratt'in seslendirdiği bu animasyon macera, genç izleyicilerin gözdesi oldu. Film, çizgi romanın marka bilinirliği ve sinemalarda aile filmi eksikliğinden faydalandı.
BAD BOYS 4
Will Smith ve Martin Lawrence'ın başrolünde olduğu bu film, serinin hala güçlü olduğunu gösterdi. Gişedeki başarısı, Smith'in Oscar tokadından sonra hayranlarının onu affettiğini gösteriyor.
FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI
George Miller'ın geri dönüşü beklenen başarıyı yakalayamadı. Charlize Theron ve Tom Hardy'nin yokluğu, filmi gişede zayıf bıraktı.
IF
John Krasinski'nin yönettiği bu çocuk dostu fantezi filmi, bütçesini karşılamayı başaramadı. Yüksek maliyeti, filmi gişede zor durumda bıraktı.
THE FALL GUY
Ryan Gosling ve Emily Blunt'ın başrolünde olduğu bu aksiyon-komedi, beklenen ilgiyi çekemedi. Eski bir TV dizisine dayanması, film için dezavantaj oldu.
MADAME WEB
Sony'nin bu Marvel uyarlaması, beklentileri karşılamadı. Tanıtım materyalleri ve olumsuz eleştiriler, filmi gişede başarısız kıldı.
ARGYLLE
Apple'ın büyük bütçeli casus macerası, gişede büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Eleştirmenler ve izleyiciler tarafından beğenilmeyen film, beklenen başarıyı yakalayamadı.
THE WATCHERS
M. Night Shyamalan'ın kızının yönettiği bu korku filmi, gişede beklentileri karşılayamadı. Eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaramadı.
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