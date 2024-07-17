Gişede zirveye çıkanlar ve dibe vuranlar: 2024'ün kazanan ve kaybeden filmleri...

TERS YÜZ 2

Kaygının etkileyici bir şekilde ele alındığı bu Pixar filmi, yılın en büyük gişe başarısı oldu. Orijinal filmin yarattığı iyi niyet ve güçlü ağızdan ağıza reklam, “Ters Yüz 2”yi 1 milyar dolar kulübüne taşıma yolunda büyük bir etken oldu.