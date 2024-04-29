Trafik magandalarına 72 bin 100 lira idari para cezası

Konya'nın Kulu ilçesinde drift atan 2 otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik magandalarına 72 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:53
Trafik magandalarına 72 bin 100 lira idari para cezası
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Edinilen bilgiye göre, Kulu Cumhuriyet Meydanı ve Katır Tepesi'nde bulunan sanayi sitesindeki cadde üzerinde 2 otomobil sürücüsünün drift attığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, drift atan sürücüleri belirledi. Drift yapılan 2 otomobil, polis tarafından ilçe merkezinde yakalandı.

Araç sürücülerine toplam 72 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Drift yapılan araç trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi.


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