Trafik magandalarına 72 bin 100 lira idari para cezası
Konya'nın Kulu ilçesinde drift atan 2 otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik magandalarına 72 bin 100 lira idari para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Kulu Cumhuriyet Meydanı ve Katır Tepesi'nde bulunan sanayi sitesindeki cadde üzerinde 2 otomobil sürücüsünün drift attığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekipleri, drift atan sürücüleri belirledi. Drift yapılan 2 otomobil, polis tarafından ilçe merkezinde yakalandı.
Araç sürücülerine toplam 72 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.
Drift yapılan araç trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi.
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