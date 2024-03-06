Trafik polisini yaralayan motosiklet sürücüsü tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde trafik polisinin yaralanmasına sebep olan motosikletin sürücüsü tutuklandı.
Umurbey Mahallesi'nde uygulama yapan trafik ekibindeki bir polis memurunu, motosikletiyle çarparak yaralayan Ş.M.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ehliyeti olmadığı tespit edilen Ş.M.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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