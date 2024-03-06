Trafik polisini yaralayan motosiklet sürücüsü tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde trafik polisinin yaralanmasına sebep olan motosikletin sürücüsü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 19:59
Trafik polisini yaralayan motosiklet sürücüsü tutuklandı
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Umurbey Mahallesi'nde uygulama yapan trafik ekibindeki bir polis memurunu, motosikletiyle çarparak yaralayan Ş.M.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ehliyeti olmadığı tespit edilen Ş.M.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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