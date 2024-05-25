Trafikte 424 bin araca işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde 16-23 Mayıs tarihleri arasında icra edilen trafik uygulamalarında denetlenen 2 milyon 697 bin 728 araçtan 424 bin 432’sine adli işlem yapıldığını bildirdi.

İHA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 12:42
Abone Ol google-news

Sosyal medya hesabından uygulamalar hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizce 16-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında, 2 milyon 697 bin 728 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 291 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 120 bin 76, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 713, emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 431, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 130 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 440 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 424 bin 432 araca/sürücüye işlem yapıldı" ifadelerine yer verdi.


Ali Yerlikaya haberleri İçişleri Bakanı haberleri

İlgili Haberler

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Bozdoğan-40' operasyonunda gri kategoride olan 1 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Bozdoğan-40' operasyonunda gri kategoride olan 1 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: İzmir’de ’Mahzen-48’ operasyonunda organize suç örgütü çökertildi

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: İzmir’de ’Mahzen-48’ operasyonunda organize suç örgütü çökertildi
Ali Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması

Ali Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Komşu elinde 26 yıl esir kalmıştı! Dünyayı sarsan davada önemli gelişme...

Komşu elinde 26 yıl esir kalmıştı! Dünyayı sarsan davada önemli gelişme...
Final Four öncesi ortalık karıştı: Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı!

Final Four öncesi ortalık karıştı: Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı!
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde makam araçları satışa çıkarıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde makam araçları satışa çıkarıldı
Meteoroloji açıkladı: 25 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 25 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!

CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!
Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK’yı geçti ve adını finale yazdırdı!

Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK’yı geçti ve adını finale yazdırdı!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu Cumhuriyet'e anlattı: Harp Okulu'ndaki 40 cemaatçi teğmen nasıl kurtuldu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu Cumhuriyet'e anlattı: Harp Okulu'ndaki 40 cemaatçi teğmen nasıl kurtuldu?
petrol yüklü tanker İstanbul Boğazı’nda sürüklendi

petrol yüklü tanker İstanbul Boğazı’nda sürüklendi