Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: İzmir’de ’Mahzen-48’ operasyonunda organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İzmir’de düzenlenen ’Mahzen-48’ operasyonunda elebaşılığını ’Kertenkele’ lakaplı Batuhan Tok’un (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı" dedi.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:29
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: İzmir’de ’Mahzen-48’ operasyonunda organize suç örgütü çökertildi
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de düzenlenen "Mahzen-48" operasyonunda elebaşılığını "Kertenkele" lakaplı ve halen cezaevinde bulunan Batuhan Tok’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, operasyonda suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

"Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir’de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Silahla Tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."


Ali Yerlikaya haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Diyarbakır'da 'piston' operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır'da 'piston' operasyonu: 6 gözaltı
Gaziantep merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu: 17 tutuklama

Gaziantep merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu: 17 tutuklama
MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Reuters'tan çarpıcı iddia! Yapı Kredi satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama geldi

Reuters'tan çarpıcı iddia! Yapı Kredi satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama geldi
Erdoğan, Reisi’nin cenaze törenine katılacak

Erdoğan, Reisi’nin cenaze törenine katılacak
Naci Görür o bölgeyi uyardı: 'Deprem olursa çöker, Türkiye de diz çöker'

Naci Görür o bölgeyi uyardı: 'Deprem olursa çöker, Türkiye de diz çöker'
Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!

Tek ısırık hamile kadının hayatını mahvetti!
Emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de

Emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?
Schengen vize ücretlerine zam geldi

Schengen vize ücretlerine zam geldi
Kapadokya 2024 turizm sezonunda yeni rekorlara koşuyor

Kapadokya 2024 turizm sezonunda yeni rekorlara koşuyor