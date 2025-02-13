Trafikte acı olay... Seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren 67 yaşındaki Hüseyin Durmaz, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki taşlara çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Trafikte acı olay... Seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 09:44

İslahiye ilçesine bağlı Sulumağara Mahallesi yakınlarında üzüm bağından evine dönen Hüseyin Durmaz, otomobiliyle seyir halindeyken aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren Durmaz, kontrolünü kaybettiği aracıyla yol kenarındaki taşlara çarparak durdu.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Durmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Durmaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Etiketler: #gaziantep #İslahiye

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