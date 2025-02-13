CHP seçim kazanma suçu işlemiştir!

13 Şubat 2025 Perşembe

Uzun uzun iddianameler yazacağınıza, art arda operasyonlar düzenleyeceğinize, zorlaya zorlaya suç örgütleri üreteceğinize toplu bir iş yapın, adını koyun:

CHP 31 Mart yerel seçimlerini kazanma suçu işlemiştir!

Sonra bu büyük çuvalın içine noter huzurunda kura çekerek kazanan herkesi koyun! Böylece ne kadar adil-tarafsız olduğunuzu da göstermiş olursunuz! Öyle ya piyangonun kime vuracağı iktidar tarafından belirlenmiyor, son derece tarafsız bir anlayışla sıralama yapılıyor!

Pazar günü yapılan Özel-İmamoğlu-Yavaş zirvesinden iktidarın beklediği çatlak, çatışma çıkmayınca ertesi sabah İstanbul ilçelerindeki belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları operasyonuyla gün başladı. Suçun adı şu:

“Kent uzlaşısı örgütü!”

CHP’nin seçim öncesi kamuoyuna ilan ettiği ve başarıyla uyguladığı bu yöntem bir yıl sonra suç oldu!

İş bu noktaya geldikten sonra yukarıdaki önermemizde haksız mıyız?

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Bu gidişle İstanbul’da metrekareye dört İmamoğlu davası düşecek! Dün İstanbul başsavcısıyla ilgili iddianame kabul edildi. Dava tarihi olarak 11 Nisan belirlendi. Rastlantıya bakın 11 Nisan İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye başkanlığı dönemindeki bir ihaleye ilişkin davanın da görüleceği gün. Sabah 10.00’da Çağlayan’da başsavcı davası, 15.00’te Büyükçekmece’de Beylikdüzü davası.

Rastlantının daha daha büyüğüne bakın, CHP İstanbul il binasının alımıyla ilgili dava da 11 Nisan’da!

Artık hedef kim sorusunun yanıtı net: CHP!

Davalara ilişkin döne döne “itirafçı”, “gizli tanık” benzeri “deliller” arandığını duyuyoruz. Ortada ciddi deliller olmayınca zanlılardan delil üretmek!

Mevcut davaların hiçbiri kamuoyu önünde İmamoğlu’nu aşağı çekecek içeriğe sahip değil. Terörle bağlantılı “suçlar” daha “elverişli”! Hafta başındaki operasyondan beklenti bu yönde! Daha önce denediler olmadı, şimdi yeni bir hamle daha yapıyorlar.

Şu yaman çelişkiye bakın:

Bir yandan terör örgütü başının barış için yapacağı açıklama bekleniyor bir yandan İstanbul’daki belediyelerde “terörist” aranıyor!

11 Nisan’a dek yeni soruşturma dosyalarının gündeme gelebileceği ya da 11 Nisan günü savcılıkların yeni soruşturmalarla mevcut davaları birleştirebileceği konuşuluyor.

Ankara’daki tepelerde İmamoğlu’yla ilgili şu ikilem söz konusu:

1- Siyasi yasağı verip kenara mı çekmeli?

2- Yasak onu kahramanlaştırabilir, bunun yerine yıpratıp aşağı mı çekmeli?

İkinci şıkkın öne çıktığı yönünde hava alıyoruz!

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CHP 31 Mart’ta yerel seçim zaferinin birinci yılını, güçlü biçimde kutlama, yapılanları anlatma, yapılacakları müjdeleme zemininde karşılamaya hazırlanıyor.

Ancak iktidarın bu konunun gündemin birinci maddesi olmaması için her şeyi yapacağı anlaşılıyor.

Bir başka deyişle yakın gelecek bugünden de kötü olabilir. Çok klasik bir söylem ama CHP önümüzdeki döneme tek yürek hazırlanmak zorunda. 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adaylığı için önseçim var! Eğer sorunsuz giderse iktidar bu önseçimden de suç çıkarır!

Salı günü CHP grup toplantısını yerinde izledik. Özel’in konuşması öncesi ve sonrası Anadolu’nun dört bir yanından gelen CHP’lilerle konuştuk. Aldığımız notlar ayrı yazı konusu olacak ağırlıktaydı.

Taban, “Önseçim yapalım ama düğüm çözme işini bize bırakmayın” diyor!

Genel merkez ve süreç kahramanları “düğüm” değil, “düğün” havası oluşturmalı!

Saldırıları göğüslemenin yolu buradan geçiyor!